Ludogorets: le coup de sang d’Olivier Verdon face à l’AS Roma

Eliminé de la Ligue Europa avec son club de Ludogorets, reversé en Europa League Conférence, Olivier Verdon a vécu une sale soirée lors de la défaite des Bulgares face à l’AS Roma (1-3), jeudi soir.

Malgré des débuts prometteurs, Ludogorets ne disputera pas les phases à élimination directe de la Ligue Europa. Les Bulgares sont éliminés du tournoi après leur phase de groupe mitigé. Les Aigles finissent en effet ce tour avec un bilan de deux victoires et un nul pour trois défaites en six sorties. Et pourtant, l’équipe bulgare aurait pu composter son ticket au moins pour les barrages de la C3, mais Olivier Verdon en a décidé autrement.

En effet, l’international béninois et son club se déplaçaient jeudi soir sur la pelouse de l’AS Roma, pour le compte de la sixième journée. A égalité de points avec les hommes de José Mourinho, les visiteurs n’avaient besoin que d’un nul pour retrouver le second tour. Mais au final, ce sont les Romains qui l’ont emporté sur le score de 3-1.

Menant pourtant au stade Olympico, les Bulgares ont encaissé trois buts au retour des vestiaires. Si les Орлите ont vu la VAR leur refuser un but, Olivier verdon lui, a beaucoup contribué à la défaite des siens. Le défenseur béninois a concédé un penalty à l’heure de jeu en poussant dans le dos Nicolo Zaniolo en pleine surface de réparation, alors que le score était de 1-1.

En comme si la coupe n’était visiblement pas pleine pour l’Ecureuil, ce dernier a écopé d’un rouge directe à la 90è minute pour action dangereuse. Le joueur de 27 ans a assené un violent coup de pied sur la poitrine et le cou de Nicola Zalewski que ce dernier a réussi à éviter de justesse. Une faute qui lui a valu son exclusion du match.

Une sale soirée pour Verdon et son club qui vont désormais se concentrer sur le championnat et la C4. Les Aigles sont deuxième en première division bulgare avec 35 points, à cinq longueurs du leader, CSKA Sofia.