L’ONU condamne les raids israéliens sur Gaza qui ont causé la mort de civils

Les Nations Unies ont condamné les frappes aériennes israéliennes qui ont tué des civils, dont des femmes et des enfants, dans la Bande de Gaza. Le coordinateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a exprimé sa préoccupation quant à la situation en Gaza et a appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue pour éviter toute escalade.

L’armée israélienne a lancé une opération militaire contre la Bande de Gaza, surnommée « la flèche préventive », dans laquelle les Brigades Al-Qods, la branche armée du Jihad Islamique Palestinien, ont déclaré la mort de trois de leurs dirigeants, de leurs épouses et de plusieurs de leurs enfants lors des raids israéliens.

La communauté internationale a appelé à la retenue et à la reprise du dialogue pour une solution pacifique à la situation en Palestine.

Dans un communiqué, le coordinateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a déclaré que les attaques israéliennes ont coûté la vie à treize Palestiniens, dont des membres du Jihad islamique palestinien, un médecin, cinq femmes et quatre enfants, et ont blessé vingt autres personnes. Il a qualifié ces attaques d’inacceptables et a exhorté toutes les parties à éviter un conflit plus large qui aurait des conséquences dévastatrices pour tous.