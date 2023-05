Lolo Beauté : son frère Camille Makosso et Tiesco Le Sultan enterrent la hache de guerre

- Publicité-

Le sulfureux Camille Makosso et le chanteur ivoirien Tiesco Le Sultan enterrent enfin leur hache de guerre. Le général Makosso a répondu à un message du chanteur, tout en acceptant son mea culpa.

Depuis un bon moment, le courant ne passe plus entre le général Camille Makosso et le chanteur Tiesco Le Sultan. Et la goutte d’eau qui a encore fait déborder la vase est le sujet de l’aventure amoureuse du Gringo de la musique ivoirienne avec Lolo Beauté, la sœur de l’homme de Dieu.

Mais la célébrité ivoirienne de la musique, qui est actuellement en séjour à Paris pour son showcase prévu pour le samedi 03 juin 2023, dans un espace de la capitale française a pris la décision de s’excuser auprès de Camille Makosso. A travers un message publié sur sa page Facebook dans la nuit du lundi 22 mai 2023, il a fait son mea culpa.



« Makosso Camille, je te demande pardon pour mes offenses, écart de langage et de comportement irrespectueux. Acceptes mes sincères excuses au nom de Dieu. Pour ma part, je t’ai pardonné, j’aimerais que nous soyons des exemples de paix et de respect pour l’amour de Dieu. Un Pardon après la mort n’a plus de valeur et ne sert à rien devant Dieu. Pardonnons-nous vivant et acceptons le pardon de ceux qui le demandent. Le bon Dieu nous jugera sur notre foi, nos actes mais également sur nos rancœurs et comme nul ne connaît son jour, pardonnons-nous avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il écrit.

Dans cet élan de paix et de réconciliation, le frère aîné de Lolo Beauté n’a pas hésité une seule seconde à lui répondre. Camille Makosso a répondu aussi dans la soirée du lundi 22 ami 2023 sur sa page Facebook avec un long texte en légende d’une capture d’écran du message de Tiesco Le Sultan.

« La première fois que je t’ai vu, je t’ai pris comme un fils avec des conseils et même des soutiens financiers. Un matin assis, je découvre que je suis devenu un ennemi à abattre. Chacune de vos attaques, fait du mal à des personnes qui croient en moi et à mon appel. Chacune de vos sorties contre ma personne, amène leurs familles à les humilier en disant : ‘’venez voir ce qu’on dit sur votre Pasteur’’. Quand ces personnes sont découragées, elles retournent dans leurs problèmes et revivent leurs cauchemars. Je te pardonne aujourd’hui et demain. Jamais, je t’en voudrais, parce que Tiesco, je crois en toi et retiens que tu vas marquer la musique ivoirienne. Cherche seulement la face de Dieu et demande-lui de t’établir. Je serai toujours prêt pour toi, car tu es mon frère ivoirien », répond-t-il.



Touché par ce retour du pasteur ivoirien, le chanteur s’est empressé en lui manifestant sa gratitude en commentaire à son post. « Merci beaucoup grand frère pour ta sagesse et ouverture d’esprit. Mon cœur est apaisé et je reçois avec joie tes bénédictions. Merci d’accepter mon pardon très sincère. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu facilite, accepte nos prières et pardonne nos péchés. Vive la paix et l’amour dans ( l’union discipline et travail ) », a répondu Tiesco Le Sultan.

