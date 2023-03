Lionel Messi: « J’apprécie le déroulement de cette saison » au PSG

Dans un entretien accordé au média du club, Lionel Messi a montré toute sa satisfaction quant à sa deuxième saison, en cours, avec le PSG.

A la surprise générale, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone librement à l’été 2021 pour rejoindre le PSG. Et si les attentes autour du septuple d’Or étaient déjà très élevées lors de sa première saison, la Pulga n’aura pas réussi à s’intégrer convenablement dans sa nouvelle équipe. Mais l’ancien capitaine du Barça a retrouvé ses marques et semble désormais à l’aise dans le club de la capitale au cours de sa deuxième saison.

Dans un entretien accordé au site de son club, le virtuose argentin a exprimé sa satisfaction concernant son exercice en cours avec l’équipe parisienne et espère frapper un grand coup en remportant la Ligue des champions, qu’il n’a plus soulevée depuis 2015.

«La première année, j’ai eu besoin de temps pour m’adapter à Paris. Mais cette saison, c’est différent. J’ai commencé avec beaucoup plus d’enthousiasme, d’envie, en étant plus à l’aise avec le Club, la ville et ce que signifie Paris. J’apprécie le déroulement de cette saison. Je suis arrivé dans un nouveau club avec l’objectif de gagner le titre avec Paris, d’atteindre les grands objectifs fixés (…) Maintenant, on va essayer de bien faire les choses pour retourner la situation contre le Bayern», a-t-il lâché relayé par Footmercato.

Le PSG se déplace en Allemagne ce mercredi (21h, GMT+1), pour y affronter le Bayern Munich, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Les coéquipiers de Lionel Messi ont été battus à l’aller, devant leur public, sur le score de 1-0. Ils devront donc livrer leur meilleure performance pour espérer renverser les Munichois. Une mission qui s’annonce très compliquée pour les Parisiens.