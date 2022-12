Lionel Messi: « Diego Maradonna serait super heureux » pour mon record

Ce mercredi, lors de la victoire de l’Argentine contre la Pologne (2-0), Lionel Messi est devenu le joueur argentin ayant disputé le plus de matchs en Coupe du monde (22), détrônant la légende Diego Maradona. Après la rencontre, la Pulga était évidemment heureux pour ce nouvel accomplissement.

Dos au mur après la défaite lors de la première journée du groupe C contre l’Arabie Saoudite (1-2), l’Argentine s’est bien repris par la suite, battant le Mexique (2-0) et la Pologne (2-0), ce mercredi, pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Titulaire lors de cette victoire contre les Polonais, Lionel Messi est devenu l’Argentin comptant le plus d’apparitions en Coupe du monde (22) devant son idole Diego Maradona.

Évidemment, la Pulga était très heureux de ce nouvel accomplissement après la rencontre. « Diego serait super heureux pour moi », a-t-il assuré avant de confier qu’il a été mis au courant seulement récemment qu’il était sur le point de battre un tel record. « Je l’ai appris récemment, je ne le savais pas. C’est un bonheur de pouvoir continuer à atteindre ce genre de records. Je crois que Diego serait super heureux pour moi, parce qu’il m’a toujours témoigné beaucoup d’affection, il était toujours content quand les choses marchaient bien pour moi.«

Lionel Messi a ensuite salué la prestation de son équipe contre la Pologne: « On a atteint notre premier objectif, qui était de sortir de ce groupe premier, après avoir commencé comme on l’a fait (avec une défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite, ndlr), poursuit la star du PSG. J’étais vraiment frustré d’avoir manqué le penalty, parce que je savais qu’un but pouvait changer tout le match, qu’il te fait jouer d’une autre manière… Mais je crois qu’à partir du penalty que j’ai manqué, l’équipe en est ressortie plus forte. »

L’Argentine affrontera l’Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, samedi prochain. Un match largement à la portée des coéquipiers de Lionel Messi, qui devront tout de même faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs que face à l’Arabie Saoudite.