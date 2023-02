Ligue 1: le PSG massacré à Monaco avant le choc contre le Bayern

Privé de Messi et Mbappé, blessés, le PSG s’est incliné face à Monaco (1-3) ce samedi en Ligue 1. Une mauvaise opération pour les Parisiens, à quelques jours du choc contre le Bayern en Ligue des champions.

Le PSG ne repartira pas de Monaco avec les trois points de la victoire. Les Parisiens se sont inclinés contre les Monégasques ce samedi, à l’occasion de la 23è journée de Ligue 1. Sans Lionel Messi et Kylian Mbappé, à l’infirmerie, les Rouge & Bleu ont subi la loi du club de la Principauté qui s’est imposé sur le score de 3-1.

Peu inspiré dans une rencontre où ils n’ont jamais été dangereux, les hommes de Christophe Galtier ont été punis sur des buts de Golovin (1-0, 4e) et Ben Yedder qui s’est offert un doublé (2-0, 18e et 3-1, 45+2e). Une grosse contre performance des champions de France en titre qui met à nu les lacunes des Parisiens cette saison, cachées par les exploits de son trio MNM.

A trois jours de la réception du Bayern Munich (mardi) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG est plus que jamais plongé dans le doute. « Furieux parce que notre entame de match est catastrophique. On a l’espoir en mettant ce but mais on prend ce troisième but dans le temps additionnel de cette première période sur une transition, on est en déséquilibre total. Évidemment que de rentrer à 2-1 à la mi-temps, c’est une chose, à 3-1, c’est beaucoup plus compliqué. Il y a automatiquement de la colère« , a réagi Christophe Galtier au micro de Prime Video après le match.

« Comment expliquer ce match ? On fait avec les forces actuelles. C’est bizarre de dire ça quand on est au PSG. Le groupe est comme ça actuellement. Il y a des absents et pas n’importe quels absents mais on ne va pas se réfugier derrière ça. On a eu un virus ce matin, des joueurs étaient fatigués, un que l’on a dû enlever de la feuille de match. C’est une période très difficile pour tout le monde, premièrement pour mes joueurs, aussi pour nos supporters », a ajouté le coach français.