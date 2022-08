Ligue 1 : Clermont s’offre Nice, Brest et Auxerre gagnent enfin

Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 ce dimanche, Clermont a battu Nice (1-0). De leur côté, le Stade Brestois et l’AJ Auxerre s’imposent enfin en championnat, respectivement à Angers (3-1) et Montpellier (2-1).

La troisième journée de Ligue 1 se poursuivait avec le traditionnel multiplex du dimanche après-midi qui offrait quatre rencontres. L’affiche à suivre était évidemment la réception de Nice par Clermont. Devant leur public, les coéquipiers du béninois Jodel Dossou se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0).

Les Aiglons, surprenaient dès l’entame de match leur adversaire par l’ancien Marseille Khaoui, qui trompait Schmeichel d’une frappe à ras de terre (1-0, 6è). Les niçois ne reviendront jamais dans la partie, et seront même réduit à dix dans les 10 dernières minutes, après les exclusions de Lemina et Todibo. Au classement, Clermont est 5è avec 66 points, alors que Nice tombe à la 16è place.

Dans les autres rencontres, le Stade Brestois a décroché son premier succès de la saison sur la pelouse d’Angers SCO, notamment grâce à un doublé de son attaquant breton Le Douaron. Réduit à 10 après l’expulsion de Sabanovic, le SCO prenait un troisième but signé Dari. Son compatriote marocain Boufal réduisait la marque mais n’évitait pas la défaite des siens.

Auxerre, également, décrochait sa première victoire de la saison contre Montpellier grâce notamment à Da Costa et à son gardien Costil, auteur de 6 arrêts dans le match. Enfin, Toulouse et Lorient se sont séparés sur un score nul de deux buts partout. Ratao et Dallinga coté toulousain et Laurienté et Koné côté lorientais, sont les buteurs de la rencontre.

Les résultats complets de la journée

21 Août 2022 Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Rennes 2 1 Ajaccio Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Angers 1 3 Stade Brestois 29 Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Clermont Foot 1 0 Nice Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Montpellier 1 2 Auxerre Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Toulouse 2 2 Lorient Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Strasbourg 1 1 Reims 20 Août 2022 Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Marseille 2 1 Nantes Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Monaco 1 4 Lens 19 Août 2022 Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Lyon 4 1 Estac Troyes