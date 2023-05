Liga: le FC Barcelone enchaîne une deuxième défaite

-Publicité-

Le FC Barcelone a été battu sur la pelouse du Real Valladolid (1-3), ce mardi soir, lors de la 36e journée de Liga. C’est la deuxième défaite de suite en championnat pour les hommes de Xavi, qui ne sont plus dans le coup en cette fin de saison.

Déjà sacré champion d’Espagne, le FC Barcelone a décidé de totalement lever le pied en cette fin de saison. Et ça profite aux équipes qui ont encore des choses à jouer. En effet après la défaite face à la Real Sociedad, qui a consolidé sa place dans le top 4, le week-end dernier, c’est au tour du Real Valladolid de prendre trois points importants dans la course au maintien contre les hommes de Xavi. Valladolid s’est imposé (3-1) contre le Barça ce mardi soir, lors de la 36e journée de Liga.

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roues avec l’ouverture rapide du score des locaux, suite à un but contre son camp de Christensen (1-0, 2e). Bien lancés, les joueurs de Valladolid se montraient solides derrière et punissaient les Catalans derrière. Larin faisait le break pour les locaux sur penalty (2-0, 20e), avant que Gonzalo Plata ne tue tout suspens en inscrivant le troisième but de son équipe (3-0, 73e). La réduction du score de Robert Lewandowski en toute fin de match ne changera rien du tout.

Avec cette nouvelle défaite, le FC Barcelone ternit sa fin de saison, et devra se reprendre pour ne pas se faire critiquer malgré le titre de champion décroché. De son côté, le Real Valladolid a réalisé une très belle opération. L’équipe présidée par Ronaldo “El Phenomeno” prend trois points d’avance sur la zone rouge et peut croire au maintien.

