Lesotho : le Premier ministre Samuel Matekane nomme 05 nouveaux ministres

Le Premier ministre du Lesotho, Samuel Matekane, a annoncé jeudi, un remaniement ministériel avec la nomination de cinq nouveaux membres du cabinet et des changements de portefeuilles pour d’autres ministres.

En effet, Nqosa Mahao prend les rênes du ministère de l’Énergie. Cette nomination a entraîné le retrait du portefeuille de l’énergie du ministère des Ressources naturelles.

Motlatsi Maqelepo dirigera le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture, tandis que Tseliso Mokhosi sera à la tête du ministère du Travail et de l’Emploi. Letsama Adontsi a été nommé ministre de l’Environnement et des Forêts, et Mphuthi Mphuthi dirigera le ministère du Service public.

Le remaniement comprend également des changements de portefeuilles pour certains ministres. Ainsi, Mokhethi Shelile prend désormais en charge le ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites Entreprises, élargissant ainsi ses responsabilités.

Putsoa Lesaoana a été désigné nouveau ministre de l’Égalité des sexes, de la Jeunesse et du Développement social. Richard Ramoeletsi, précédemment en charge de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi, occupe désormais le poste de ministre du Droit et de la Justice.

La prestation de serment des cinq nouveaux ministres a eu lieu lors d’une cérémonie présidée par le président de la Cour suprême par intérim, Tseliso Monaphathi, au palais royal de Maseru.