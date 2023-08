Les Suxess au bord de la rupture? Cette rare apparition du prince Harry sans Meghan Markle

Le prince Harry a fait une apparition inattendue au cinéma de Chula Vista près de San Diego. Sans la présence de son épouse Meghan, il est venu présenter en avant-première sa nouvelle série Netflix intitulée « Heart of Invictus ».

Après le succès de leur série documentaire « Harry & Meghan » sur Netflix, le couple Sussex s’est lancé dans un nouveau projet passionnant : « Heart of Invictus ». Cette série documentaire met en avant six individus participant aux Invictus Games de 2022, un événement mondial fondé par le prince Harry visant à soutenir la guérison des militaires blessés grâce au sport.

Le lundi 30 août, lors de la première projection sur grand écran organisée au cinéma de Chula Vista, le prince Harry a effectué une apparition surprise. Une spectatrice chanceuse, @bonnie_pham, a partagé une vidéo de cette rencontre sur son compte Instagram. Dans la vidéo, on peut apercevoir le duc de Sussex saluant les spectateurs. Elle a également partagé un selfie pris avec le prince à la fin de la projection, exprimant son enthousiasme en commentant : « Quel spectacle, quel homme, quelle surprise spéciale ! #heartofinvictus ».

Cette apparition surprise du prince Harry a sûrement ravi les fans présents au cinéma, et a sans aucun doute ajouté une touche d’excitation à cette première de la série « Heart of Invictus ».

Rare apparition du prince Harry sans Meghan Markle

Les observateurs ont remarqué que le prince est arrivé seul à cette première. Cette absence alimente les rumeurs selon lesquelles le couple Sussex traverse une période difficile.

Le 20 juillet dernier, Paul Burrell, l’ancien majordome de Lady Di, a déclaré à Sky News que le fils du roi Charles III se sentait de plus en plus isolé aux États-Unis. Il a ensuite ajouté qu’il « ne resterait que pour ses deux enfants Archie et Lilibet ». Une source anonyme est allé plus loin en déclarant : « Ils prennent du temps chacun de leur côté », comme l’a rappelé Madame Figaro le 3 août.

Les rumeurs étaient si persistantes qu’un proche du prince Harry est intervenu en affirmant à Page Six que « toute spéculation sur une rupture » était fausse. Il a ensuite précisé : « Ce n’est pas vrai, c’est purement inventé. »

