Les Etats-Unis interdisent à la Russie de payer sa dette avec des dollars détenus dans les banques américaines

Moscou « doit choisir entre vider ses réserves de dollars restantes ou (utiliser) de nouveaux revenus entrants, ou faire défaut », a indiqué à l’Agence France-Presse, un porte-parole du Trésor américain.

Le bras de fer entre Moscou et Washington au sujet de l’Ukraine n’a pas fini de livrer ses secrets. Après que le Kremlin a annoncé que les acheteurs de gaz devront payer leurs importations en roubles à partir du vendredi 1er avril, faute de quoi, les acheteurs seront considérés en défaut de paiement et les contrats annulés, la Maison Blanche qui n’est pas directement visée par la décision de Moscou, a interdit à la Russie de payer sa dette avec des dollars détenus dans les banques américaines.

Washington prend cette mesure alors qu’«aujourd’hui est la date limite pour que la Russie effectue un autre paiement de la dette», a précisé le ministère. Le Trésor américain précise que « cela épuisera davantage les ressources que Poutine utilise pour poursuivre sa guerre contre l’Ukraine et entraînera plus d’incertitude et de défis pour le système financier» russe.

Les dirigeants des pays du G7 et de l’Union européenne ont pris de nouvelles mesures le 24 mars pour continuer à empêcher la Banque centrale russe d’utiliser ses réserves internationales, y compris en or, afin de bloquer le financement de la guerre. Ce mardi 5 avril, l’Union Européenne a dévoilé de nouvelles sanctions qui pourraient être imposées à la Russie dans les prochains jours.

Il s’agit entre autre, des restrictions sur les importations de charbon russe, des interdictions sur davantage de banques et de navires entrant dans les ports européens. Des interdictions sur certaines exportations vers la Russie d’un montant de 10 milliards d’euros (11 milliards de dollars), y compris des produits semi-conducteurs, des machines et du matériel de transport, seront également introduites.

