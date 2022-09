Législatives 2023: Gbadamassi et une quinzaine de candidats potentiels BR ont bouclé leur dossier

La structure mise en place par le parti Bloc Républicain pour recueillir les dossiers de candidature au sein du parti Bloc Républicain a déjà réceptionné une quinzaine de dossiers de candidature dont celui de l’ancien maire Rachidi Gbadamassi.

Les dépôts de candidatures au sein du parti Bloc Républicain a démarré. A la date de ce vendredi 30 Septembre 2022, la structure mise en place par les instances dirigeantes du parti pour recueillir les dossiers des potentiels candidats du parti aux élections législatives de Janvier 2023 a déjà réceptionné une quinzaine de dossiers de candidature.

A la suite de cette phase de cette phase réception des dossiers , il aura la phase de dépouillement des dossiers suivi de leur étude. C’est au terme de cette opération de dépôt des dossiers de candidature qu’un tri sera effectué pour retenir les dossiers qui seront acheminés à la commission électorale nationale autonome (CENA).

Au titre des premières personnalités politiques qui ont déjà bouclé et déposé leur dossier de candidature au niveau de la structure de leur parti politique chargée de recueillir les dossiers de candidature, on retient l’élu de la huitième circonscription électorale, le député Rachidi Gbadamassi, l’ancien maire de Parakou, Charles Toko, le coordonnateur BR de PÈRÈRÈ, Adam Chabi Bouko, la conseillère municipale de Parakou, Sinimbou BABONI, le coordonnateur BR du 3è arrondissement de Parakou, Kadiri GANDE BATA, et plusieurs autres personnalités dont Mahmood GUERGUISSE, porte-parole de la jeunesse BR, Dassouki ISSIFOU SIDI, membre BR Parakou, Fadel KABASSI, Tchaourou, Mariétou TAMBA, Pèrèrè.

Au niveau du parti Union Progressiste, c’est la date du lundi 3 Octobre qui est retenue pour l’ouverture du dépôt des dossiers de candidature qui va durer jusqu’au 12 Octobre.

Les pièces constitutives du dossier de candidature…

C’est par une décision en date du vendredi 15 Juillet 2022 que la commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu public les pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature aux élections des membres de l’assemblée nationale, neuvième législature.

Dans sa décision, la commission électorale nationale autonome (CENA) a spécifié les dossiers à fournir aussi bien par les partis politiques en lice pour ces élections mais aussi les dossiers par candidat.

La liste des pièces à constituer dans le cadre de la constitution de dossier de candidature pour les législatives de 2023 se présente comme suit: