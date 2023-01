Législatives 2023 au Bénin: les communistes font 3 constats après le vote

Après avoir appelé au boycott, le Parti Communiste du Bénin (PCB) a suivi les élections législatives du 8 janvier. A l’issue du vote, les communistes ont fait trois (03) constats, qu’ils ont partagé ce lundi 09 janvier 2023 à travers une déclaration de presse.

Même s’ils ont appelé au boycott, les communistes ne sont pas pour autant restés indifférents au déroulement du scrutin du 08 janvier. Ils ont suivi le vote et ont pris des notes sur trois points essentiels.

Premièrement, le PCB dit avoir constaté un rejet massif du peuple des élections législatives qu’il qualifie de « mascarade ». Pour cette organisation politique, le rejet ne devrait pas surprendre, car les prémices avaient été déjà donné par le désintérêt des populations par rapport à la campagne électorale.

« Confirmation de la justesse du mot d’ordre de boycott »

En deuxième lieux, le PCB se satisfait de la confirmation de la justesse de son mot d’ordre de boycott des élections législatives. « Le boycott massif et sur toute l’étendue du territoire national confirme la vision du Parti Communiste et des patriotes de l’APP qui seuls contre toute la coalition des pilleurs et anti-patriotes ont montré et défendu que le peuple n’a rien à gagner à ces élections et appelé au boycott ».

Les résultats confirment la liaison, la capacité d’écoute et de traduction par le Parti Communiste de la volonté populaire. Le Parti félicite ses militants ainsi que tous les patriotes qui ont défendu ce mot-d’ordre ; le PCB félicite le peuple béninois pour ce comportement responsable et clairvoyant et le remercie d’avoir écouté son appel et s’être tenu à l’écart de cette vaste mascarade électorale. PCB

Enfin, les communistes disent avoir constaté un « important vote sanction contre le pouvoir ». Pour eux, le pouvoir de Patrice Talon est rejeté sur toute la ligne. « Sur toute la ligne, une nouvelle gouvernance, patriotique, démocratique et populaire est appelée. Et l’expérience des peuples du monde et la nôtre propre montre que sans lutte autonome, le peuple ne peut rien obtenir de concret et de tangible », lit-on dans la déclaration.