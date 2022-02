Législatives 2023 au Bénin: le 08 janvier reste « un très mauvais choix » selon les démocrates

La cour constitutionnelle a statué le jeudi 24 février 2022 suite à une requête du président de la CE, sur la date légale des élections législatives de 2023. Mais la décision de la cour fait objet déjà de polémiques. Le parti « Les Démocrates » a quelques griefs contre la date annoncée par la haute juridiction.

Les élections législatives de 2023 auront lieu le 08 Janvier de la même année. La cour constitutionnelle a statué sur cette disposition électorale le jeudi 24 Février dernier suite à une requête introduite par le président de la commission électorale. A travers la décision DCC 22-065 du 24 février 2022, la cour constitutionnelle a confirmé les dispositions des textes électoraux en confirmant le 08 Janvier 2023 comme date des élections législatives de 2023. Une décision qui suscite quelques commentaires au niveau du parti « Les Démocrates ».

Invité au congrès extraordinaire du parti NFN, le président des démocrates, Eric Houndété s’est prononcé sur la décision de la cour constitutionnelle. En décidant d’organiser les élections le 08 Janvier, indique-t-il dans son commentaire, c’est qu’on veut dire qu’on commence la campagne électorale avant Noël ou le jour de Noël.

« Ca signifie que le 31 décembre, le jour de la Saint Sylvestre, on est en campagne électorale. Ca veut dire que le 1er Janvier, on est en campagne. Ca veut dire aussi que le jour de l’Epiphanie, si on est pas en campagne alors, on est en élection« , déplore Eric Houndété.