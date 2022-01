Bénin – Législatives 2023: ce que recommande Eric Houndété aux démocrates

Les élections législatives de 2023 constituent pour les démocrates, un enjeu capital. Le président du parti, Eric Houndété, l’a encore rappelé à ses militants ce mercredi 19 Janvier 2022 à la faveur d’une cérémonie de présentation de vœux.

Le parti « Les Démocrates » entend participer aux élections législatives de 2023 pour mettre un terme à l’existence du parlement monocolore installé à l’issue du scrutin de 2019. Ce défi, il l’a rappelé ce mercredi 19 Janvier 2022 à la faveur d’une cérémonie de présentation de vœux organisée par les membres de cette famille politique en faveur du président du parti.

Pour le président Eric Houndété, l’heure de la mobilisation a sonné et chaque membre de la famille des démocrates doit occuper le terrain pour permettre au parti d’avoir assez de représentants au parlement en 2023. » Cela appelle de la part de nous tous plus de disponibilité, d’engagement, d’action pour l’occupation du terrain », a rappelé l’ancien premier vice-président de l’assemblée nationale.

En plus de la disponibilité et de l’engagement des uns et des autres, le président des démocrates, Eric Houndété invite sa troupe à une organisation méthodique et à un sens aigu de responsabilité.

Renouveler en 2023 le parlement, précise-t-il est un vœu cher au peuple béninois. Aussi, il voudrait compter sur la cohésion au sein du parti et la détermination des membres pour répondre à l’aspiration du peuple. « J’en appelle à votre conscience et à votre sens d’organisation« , insiste le premier des démocrates.

Les Démocrates, un parti de l’opposition au pouvoir en place

Mis sur les fonts baptismaux à sa réunion constitutive le 06 juillet 2020, le parti « Les Démocrates », a solennellement, conformément à la Loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’Opposition en République du Bénin, déclaré son appartenance à l’Opposition au régime du Président Patrice Talon.

La déclaration lue par le président Eric Houndété est enregistrée au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et publiée au Journal officiel. En effet, selon la loi No 2019-45 du 25 novembre 2019, portant statut de l’opposition en République du Bénin, notamment en son article 6, «tout parti politique désireux d’appartenir à l’opposition doit être un parti régulièrement enregistré et faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l’opposition et la faire enregistrer au ministère en charge de l’Intérieur. Ce dernier transmet, dans un délai ne pouvant excéder deux (2) mois, l’enregistrement au Journal Officiel en vue de sa publication».

L’article 6 la loi No 2019-45 du 25 novembre 2019 précise également que «la publication au Journal Officiel peut aussi se faire à la diligence du parti politique concerné» et que ce parti politique de l’opposition ne peut pas «accepter une nomination à un poste politique de la part du Gouvernement».

«Tout parti politique de l’opposition est en droit de développer pour l’essentiel des positions et des opinions différentes de celles du Gouvernement», précise l’article 6 de la loi No 2019-45 du 25 novembre 2019.