Bénin : le président de la BOAD Serge Ekué reçu en audience par Romuald Wadagni

Le président Romuald Wadagni a reçu en audience une délégation de la Banque ouest-africaine de développement au Palais de la Marina conduite par son Président, Serge Ekué. Cette rencontre a permis à l’institution financière régionale de réaffirmer son engagement aux côtés du Bénin, dans un contexte où le nouveau pouvoir entend accélérer les investissements structurants et consolider les réformes économiques.

Le président de la République, Romuald Wadagni, a reçu en audience une délégation de la Banque ouest-africaine de développement au Palais de la Marina. Cette rencontre a été l’occasion pour l’institution financière régionale de réaffirmer son engagement à accompagner le Bénin dans ses priorités de développement.

L’audience intervient dans un contexte de relance des échanges entre les nouvelles autorités béninoises et les partenaires financiers régionaux. Pour Romuald Wadagni, ancien ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, le soutien de la BOAD représente un levier important pour la poursuite des investissements publics, le financement des infrastructures et la mise en œuvre des réformes économiques.

La Banque ouest-africaine de développement est l’institution commune de financement du développement des États membres de l’Union monétaire ouest-africaine. Créée en 1973 et devenue opérationnelle en 1976, elle intervient au profit des huit pays de l’UEMOA, dont le Bénin, avec pour mission de promouvoir un développement équilibré et l’intégration économique régionale.

Un partenaire régional stratégique

La BOAD occupe une place importante dans le financement des projets de développement en Afrique de l’Ouest. Elle intervient notamment dans les infrastructures de transport, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’immobilier, la santé, l’éducation et le financement du secteur privé.

Pour le Bénin, cette coopération revêt un intérêt particulier. Le pays poursuit depuis plusieurs années une stratégie d’investissement dans les infrastructures, l’énergie, les routes, l’assainissement urbain, l’agriculture, le tourisme et la transformation économique. Ces secteurs nécessitent des ressources importantes et un accompagnement technique adapté.

La présence de la BOAD aux côtés du Bénin permet donc de mobiliser des financements à moyen et long terme pour des projets structurants. Elle contribue aussi à renforcer la crédibilité du pays auprès d’autres partenaires financiers, notamment lorsque les projets sont inscrits dans une logique régionale ou communautaire.

Cette audience au Palais de la Marina apparaît ainsi comme un signal de continuité. Elle montre que l’institution régionale entend maintenir son appui au Bénin au moment où le pays ouvre une nouvelle séquence politique avec l’arrivée de Romuald Wadagni à la tête de l’État.

Les priorités économiques au cœur des échanges

Même si le détail des discussions n’a pas été entièrement rendu public, les échanges entre le président béninois et la délégation de la BOAD s’inscrivent naturellement dans les grands axes de développement du pays. Le Bénin cherche à consolider ses acquis économiques, à améliorer les conditions de vie des populations et à accélérer la réalisation d’infrastructures capables de soutenir la croissance.

La question du financement est centrale. Les ambitions du gouvernement nécessitent une mobilisation continue de ressources, aussi bien sur le plan interne qu’auprès des partenaires techniques et financiers. Dans ce cadre, la BOAD peut jouer un rôle d’appui direct, mais aussi de catalyseur pour attirer d’autres financements vers les projets prioritaires.

Le président Romuald Wadagni connaît particulièrement ces mécanismes, pour avoir conduit pendant plusieurs années la politique économique et financière du Bénin. Son arrivée à la présidence pourrait donc faciliter un dialogue plus technique avec les institutions financières régionales, notamment autour de la soutenabilité de la dette, de la qualité des investissements publics et de la recherche de financements innovants.

La coopération avec la BOAD pourrait également s’inscrire dans les priorités sociales annoncées par le nouveau chef de l’État, notamment en matière d’éducation, de santé, de développement régional et de réduction des inégalités territoriales.

Un appui attendu pour les projets structurants

Dans l’espace UEMOA, la BOAD soutient des projets destinés à renforcer les économies nationales tout en favorisant l’intégration régionale. Pour le Bénin, plusieurs domaines peuvent bénéficier de cet accompagnement.

Les infrastructures de transport figurent parmi les secteurs les plus stratégiques. Le Bénin, pays côtier et plateforme de transit vers l’hinterland, a besoin de routes, de corridors logistiques et d’équipements modernes pour renforcer sa position commerciale dans la sous-région. Le financement de ces infrastructures peut avoir un impact direct sur les échanges avec le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria.

L’énergie constitue un autre enjeu majeur. L’amélioration de l’accès à l’électricité, la diversification des sources d’énergie et le développement des solutions durables restent indispensables pour soutenir l’industrialisation et améliorer les conditions de vie des populations.

L’agriculture et la sécurité alimentaire peuvent également occuper une place importante dans la coopération avec la BOAD. Le Bénin cherche à renforcer ses capacités de production, à améliorer la transformation locale et à créer davantage de valeur ajoutée dans les filières agricoles.

À ces priorités s’ajoutent le logement, l’assainissement, l’éducation, la santé et le financement des petites et moyennes entreprises. Autant de secteurs dans lesquels les besoins restent élevés et où les partenaires financiers régionaux peuvent contribuer à l’action publique.