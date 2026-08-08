Bénin : Armand Kuyema Natta mobilise les équipes pour consolider les performances du système éducatif

Le ministre béninois des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, a entamé mercredi 29 juillet 2026 une tournée de prise de contact dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. Cette première sortie officielle depuis sa nomination vise à échanger avec les responsables du secteur et à définir les priorités de son action, entre consolidation des acquis et innovation.

Accompagné du ministre conseiller Paulin Gbenou, Armand Kuyema Natta a rencontré les directeurs départementaux, les responsables des directions techniques et centrales ainsi que les dirigeants des structures placées sous la tutelle de son ministère. Les échanges ont porté sur le fonctionnement des services et les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs de l’enseignement maternel et primaire.

Face aux cadres de son département, le ministre a résumé sa feuille de route autour de deux axes : « renforcer les acquis et innover ». Il a appelé les équipes à consolider les résultats obtenus ces dernières années, tout en engageant de nouvelles initiatives pour améliorer le système éducatif. Se présentant comme « votre serviteur », il a également insisté sur l’importance d’un dialogue régulier avec les responsables de terrain.

Le ministre a notamment salué les résultats enregistrés au Certificat d’études primaires (CEP) 2026, ainsi que la mise en œuvre des programmes et le suivi-évaluation. Selon lui, la progression des taux de réussite doit conduire les responsables à maintenir leurs efforts et à renforcer les dispositifs existants à tous les niveaux.

Des besoins en personnel et en équipements

Les responsables rencontrés ont, de leur côté, exposé plusieurs difficultés. Ils ont plaidé pour le recrutement de nouveaux enseignants, le renforcement de la formation initiale et continue des personnels, ainsi que la mise à disposition d’équipements informatiques pour les directions centrales et techniques.

La relocalisation des services vers la Cité administrative d’Ahossougbéta a également été évoquée. Armand Kuyema Natta a indiqué que le gouvernement travaille à la concrétisation de cette opération dans les meilleurs délais, sans préciser le calendrier ni les modalités de sa mise en œuvre.

La tournée ministérielle doit se poursuivre jeudi 30 juillet dans les départements de l’Atlantique et du Littoral. Elle doit permettre au ministre de poursuivre ses échanges avec les acteurs locaux et de recueillir leurs préoccupations sur les conditions de fonctionnement du secteur.