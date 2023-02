League Cup: Man United bat Newcastle et s’offre le titre

Ce dimanche après-midi se disputait la finale de la League Cup. Manchester United et Newcastle s’affrontaient pour tenter de décrocher le premier titre de la saison en Angleterre. Une confrontation qui a tourné en faveur des Red Devils d’Erik ten Hag qui se sont imposés sur le score de 2-0.

La partie débutait sur un bon rythme avec deux équipes joueuses. Toutefois, les premières occasions étaient pour Manchester United, avec Wout Weghorst (13e) et Antony (17e) qui butait sur Karius. C’est finalement Casemiro qui trouvait la faille pour Man U de la tête (1-0, 33è). Dans la foulée, Marcus Rashdord débarquait dans la surface adverse et enchaînait avec une frappe, contrée par Sven Botman, qui lobait Loris Karius pour le break (39e, 2-0).

Lors de la seconde période, les deux équipes étaient toujours entreprenantes, mais les filets ne trembleront plus avant la fin du match. Manchester United s’impose donc (2-0) et remporte la League Cup. C’est le premier trophée des Red Devils depuis 6 ans, une éternité pour un club de ce niveau. L’écurie mancunienne confirme ainsi son retour en forme sous la direction d’Erik ten Hag.

Et la saison est loin d’être finie pour Manchester United. En plus de ce premier trophée, les Red Devils peuvent encore remporter la FA Cup, la Ligue Europa et la Premier League, pour réaliser un quadruplé retentissant.