« Le Trimestre Animé », a posé ses valises dans la capitale politique du Bénin, Porto-Novo

Du 10 au 21 octobre 2022, l’ambitieux programme »LE TRIMESTRE ANIME », a posé ses valises dans la capitale politique du Bénin, Porto-Novo pour, une fois de plus, outiller la jeunesse aux techniques de réalisation de dessin animés 2D. Une initiative qui a été possible grâce au financement du Fonds Vivendi Create Joy et l’appui des partenaires locaux que sont, entre autres, l’Association des cinéastes de l’image animée du Bénin (ACIAB), la Fondation Conrad GBAGUIDI.

