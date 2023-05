Le Sénégal renverse le Maroc et remporte la CAN U17 2023

-Publicité-

Ce vendredi soir au Stade Nelson Mandela à Alger, se déroulait la finale de la CAN U17. Au terme d’un scénario renversant, le Sénégal est venu à bout du Maroc (2-1) pour s’offrir le Graal.

Après plusieurs semaines de compétition acharnée, la CAN U17 2023 a livré son verdict ce vendredi soir. Dans une finale animée qui a opposé le Maroc au Sénégal, ce sont les jeunes Lionceaux de la Teranga qui ont arraché la victoire sur le score étriqué de 2-1. Après un début de partie compliquée, les Sénégalais ont fait la différence en fin de match pour offrir un nouveau trophée à leur pays.

L’entame de rencontre était pourtant en faveur du Maroc. Le jeune défenseur et capitaine marocain Abdelhamid Ait Boudlal ouvrait le score d’une belle tête (0-1). Un résultat qu’ils tiendront durant toute la première mi-temps. En seconde période, le Sénégal n’arrivait pas à faire son retard. Après avoir sorti le pays organisateur, l’Algérie, puis le Burkina Faso, candidat au titre, les Lions de l’Atlas pensaient alors avoir fait le plus dur et se voyaient déjà avec le trophée. Mais tout va basculer en fin de match et en trois minutes.

Le Sénégal égalisait d’abord sur un penalty transformé par Serigne Diouf (1-1, 80e) après une main anodine d’un défenseur marocain. Dans la foulée, Sawane (2-1, 82e) marquait de la tête encore et donnait la victoire aux siens. Le Sénégal remporte donc son premier titre dans la catégorie. Une domination effrayante des Lions de la Teranga sur le continent qui sont également champion en titre de la CAN senior, du CHAN et de la CAN U20.

