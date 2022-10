Le roi marocain Mohammed VI renonce à sa participation au sommet de la Ligue arabe

Alors que le roi Mohammed VI a «prévu de se rendre au sommet de la Ligue arabe», on apprend ce lundi, qu’il ne s’y rendra finalement pas. Selon Jeune Afrique, les autorités marocaines ont informé le secrétaire général de la Ligue arabe dimanche 30 octobre au soir.

Officiellement invité par le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour participer au sommet de la ligue arabe à Alger, le roi Mohammed VI a, dans un premier temps, annoncé sa volonté de prendre part à ce sommet, mais s’y est finalement renoncé.

Pour autant, le Maroc sera représenté à ce sommet par son chef de la diplomatie, Nasser Bourita. Les raisons de l’absence du roi marocain dans la capitale algérienne, sont de plusieurs ordres. Selon Jeune Afrique, « Rabat estime tout d’abord que les autorités algériennes ont réservé un traitement peu diplomatique à Nasser Bourita et à sa délégation, ce qui ne permettrait pas au roi d’effectuer un séjour serein et apaisé ».

La non participation du roi marocain est également liée, selon la source, à l’absence à ce sommet de chefs d’État que Rabat considère comme lui étant proches a également joué (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Jordanie, Égypte…).

L’Algérie et le Maroc sont dans une période de tensions diplomatiques qui s’articulent notamment, autour de Sahara Occidental. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est le seul territoire en Afrique dont le statut postcolonial reste en suspens. Le pays est considéré comme un « territoire non autonome » par l’ONU. Le Maroc en contrôle 80% et propose une large autonomie sous sa souveraineté. Le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, réclame un référendum d’autodétermination.