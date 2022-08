Le réseau social Twitter inaccessible pour des milliers d’utilisateurs

Twitter a semblé souffrir brièvement de problèmes techniques à grande échelle, mardi, alors que des milliers d’utilisateurs ont signalé des problèmes d’accès au service.

Twitter a confirmé que certains utilisateurs rencontrent actuellement des problèmes d’accès au réseau social et qu’il s’efforce de résoudre le problème. Les rapports du service de surveillance Web tiers Downdetector indiquent que les problèmes ont commencé vers 14 heures (heure de l’Est). Les utilisateurs signalent des problèmes à la fois avec l’application et les versions web de la plate-forme, certains disant qu’ils sont déconnectés ou ne peuvent pas charger leur flux d’accueil.

Twitter may not be loading for some of you –– we're working on a fix to get you back to your timelines ASAP.