Le Président Alexandre Loukachenko accuse Kiev d’avoir tiré des missiles sur la Biélorussie

Allié de la Russie, la Biélorussie accuse l’Ukraine d’avoir tiré des missiles sur son territoire. « On nous provoque », a déclaré le président Loukachenko.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé samedi 2 juillet que son armée avait abattu des missiles tirés depuis l’Ukraine sur la Biélorussie, en pleine spéculation sur une implication grandissante de Minsk dans le conflit entre Kiev et Moscou. « On nous provoque. Je dois vous dire qu’il y a environ trois jours, peut-être plus, on a essayé depuis l’Ukraine de frapper des cibles militaires au Biélorussie. Dieu soit loué, nos systèmes anti-aériens Pantsir ont intercepté tous les missiles tirés par les forces ukrainiennes ​ », a-t-il affirmé, cité par l’agence de presse d’État Belta. « Je vous le répète, comme je l’ai dit il y a plus d’un an, nous n’avons pas l’intention de combattre en Ukraine « ​, a-t-il toutefois assuré.

Base arrière aux forces russes

Depuis l’attaque du Kremlin contre l’Ukraine, le 24 février, le Bélarus, allié de la Russie, a servi de base arrière aux forces russes. Les troupes russes s’étaient notamment élancées du Bélarus pour tenter de prendre la capitale Kiev, avant de renoncer fin mars face à la résistance ukrainienne et de se retirer.

Le régime d’Alexandre Loukachenko, sous lourdes sanctions occidentales, est très dépendant militairement et économiquement de la Russie. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que Moscou allait livrer dans les prochains mois au Bélarus des missiles Iskander-M capables de transporter des charges nucléaires.