Le Premier ministre du Burkina au Mali: « J’ai quitté chez moi, je suis venu chez moi… »

« J’ai quitté chez moi, je suis venu chez moi… » ainsi s’est exprimé le Premier ministre Burkinabé M. Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, à son arrivée à Bamako le mardi 31 janvier 2023.

Le Premier ministre burkinabé, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, effectue depuis le 31 janvier, une visite de travail à Bamako, capitale du Mali. Cette visite de travail se tient dans le cadre du renforcement des liens historiques d’amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération entre la République du Mali et le Burkina Faso.

Elle s’inscrit également dans le cadre des traditions de concertation et de dialogue entre les deux pays frères et traduit leur volonté et leur détermination à imprimer une nouvelle dynamique à leur coopération riche et multiforme. A son arrivée à Bamako, mardi, le Premier ministre burkinabé a été accueilli par son homologue malien Choguel Kokalla Maïga. De sources officielles maliennes, le Premier ministre burkinabé est porteur d’un message du Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition du Burkina Faso, au Colonel Assimi Goita.

« J’ai quitté chez moi, je suis venu chez moi… », a en amont déclaré le chef de la Primature du Burkina Faso. « Ce que nos devanciers n’ont pas pu faire poursuit le Premier ministre du Faso nous n’avons pas le droit de ne pas le faire ou du moins de le tenter. », a-t-il ajouté.

Au cours de son séjour de 48 heures, le Premier ministre Burkinabé aura l’occasion d’échanger largement avec son homologue malien et le ministre des Affaires Étrangères du Mali, Abdoulaye Diop qui sont des Panafricanistes convaincus, a t-il conclu.