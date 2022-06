Le Pape François espère reprogrammer « aussi vite que possible » sa visite en Afrique

Le Pape François a exprimé ce dimanche, ses regrets pour avoir reporté sa visite en Afrique et espère reprogrammer le plus vite que possible ce périple en terre africaine.

« Chers amis, avec un grand regret, en raison de problèmes à ma jambe, j’ai dû reporter ma visite dans vos pays », a déclaré le pape, âgé de 85 ans, juste après sa traditionnelle prière dominicale, prononcée depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre.

« Je ressens vraiment une grande tristesse d’avoir dû reporter ce voyage, qui signifie tant pour moi. Je m’en excuse. Prions ensemble pour qu’avec l’aide de Dieu et des soins médicaux, je puisse être avec vous dès que possible. Soyons remplis d’espoir ! », a-t-il déclaré.

Douleurs au genou…

Le Vatican avait annoncé vendredi, que le Pape a reporté sine die, sa visite en Afrique pour des raisons de santé. Le Souverain Pontife souffrait notamment de douleurs au genou.

« Acceptant la demande de ses médecins, et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage (…) à une date ultérieure qui reste à définir », avait déclaré dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Le Pape était attendu dans deux pays de l’Afrique dont le Soudan du Sud. En RDC, le Pape était attendu à Kinshasa le 02 juillet et deux jours plus tard, à Goma, dans le Nord-Kivu, où, il dira une messe sur un site au pied du volcan Nyiragongo, dont la dernière éruption remonte à mai 2021. Le Pape devrait aussi se rendre au Canada du 24 au 30 juillet.