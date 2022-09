Le Pape François appelle à la libération des otages au Cameroun

Le Pape François a appelé dimanche 25 septembre, à la libération des otages, à savoir « huit personnes enlevées dans le diocèse de Mamfé, dont cinq prêtres et une religieuse», au Cameroun, le vendredi 16 septembre 2022.

La Birmanie, le Cameroun et les migrant ont été évoqués par le Pape François après la prière de l’angélus, au terme de la messe qu’il a célébrée le dimanche 25 septembre 2022, à Matera, dans le sud de l’Italie, à l’occasion de la clôture du Congrès eucharistique italien. Après avoir remercié les fidèles ayant participé à la messe, et avoir invoqué l’intercession de la Vierge Marie pour les besoins les plus urgents du monde, le Pape François s’est joint à l’appel des évêques du Cameroun « pour la libération de huit personnes enlevées dans le diocèse de Mamfé, dont cinq prêtres et une religieuse ».

« Je prie pour eux et pour les habitants de la province ecclésiastique de Bamenda : que le Seigneur accorde la paix aux cœurs et à la vie sociale de ce cher pays » a-t-il déclaré.

Ces enlèvements ont eu lieu le vendredi 16 septembre lors de l’attaque de l’église Sainte-Marie-de-Nchang, située dans la partie anglophone du Cameroun. L’archevêque de Bamenda a confirmé les faits et précisé que les ravisseurs avaient initialement réclamé une rançon de 50 millions de francs CFA, avant de demander 25 millions de francs CFA. Aucune précision n’a été donnée concernant l’identité des criminels ou leurs motivations.