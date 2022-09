Le Pape François annoncé au Royaume de Bahreïn

Le Pape François à Bahreïn du 3 au 6 novembre prochain, a annoncé le Vatican ce mercredi 28 septembre 2022.

Le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé, mercredi 28 septembre, un nouveau voyage apostolique pour le Pape François. Il se rendra au Royaume de Bahreïn, un État insulaire situé près de la côte ouest du Golfe persique, du 3 au 6 novembre prochain.

Selon le Vatican, c’est la première fois qu’un Souverain pontife se rendra dans cet État insulaire d’Arabie, au Moyen-Orient, qui compte près de 1,2 millions d’habitants. Entre le 3 et 6 novembre 2022, François visitera les villes de Manama et Awali, à l’occasion du Forum de Bahreïn pour le dialogue, intitulé Orient et Occident pour la coexistence humaine.

« Lors de la conférence de presse qui s’est tenue dans l’avion le ramenant du Kazakhstan, le Saint-Père avait évoqué ce prochain voyage, qu’il souhaitait réaliser malgré ses douleurs au genou, tout comme celui au Soudan du Sud et en République Démocratique du Congo », informe le Vatican.

Au Bahreïn, l’Islam est religion d’État. Selon les chiffres officiels du Royaume, datant de 2001, la population est à 81% musulmane, en majorité chiite tandis que le pouvoir est sunnite. Les chrétiens représentent environ 9% de la population.