« Le Nigeria discute en coulisses avec les putschistes », Macky Sall

- Publicité-

Dans une interview accordée à RFI et France 24 à New York, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU, Macky Sall déclare que Bola Tinubu, le chef de l’État nigérian, qui préside actuellement la Cédéao, a des discussions « underground », avec les putschistes du Niger.

A l’occasion de la 78e Assemblée générale des Nations unies s’est tenue mardi à New York, Macky Sall, le chef de l’État sénégalais, a accordé une interview accordée à RFI et France 24 à New York. Se prononçant sur la situation au Niger, Macky Sall a déclaré que « option militaire ne saurait être faite que lorsque véritablement toutes les pistes auraient été épuisées ». Selon le Président sénégalais, tous les autres pays frontaliers au Niger « sont tout à fait prêts pour jouer leur partition » dans le cadre de cette intervention militaire.

Toutefois, le chef de l’État sénégalais a précisé que « le Nigeria fait tout pour trouver une solution par la voie diplomatique ». « Autrement, on ne peut pas continuer à laisser un président élu être fait prisonnier chez lui [Mohamed Bazoum, NDLR], donc il va falloir évoluer. »

- Publicité-

Près de deux mois après un coup d’Etat opéré par des militaires qui l’ont renversé et le séquestrent toujours, le président nigérien déchu Mohamed Bazoum a décidé de saisir la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération et le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays. La requête déposée devant la Cour de justice de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) le 18 septembre invoque « l’arrestation arbitraire » et « la violation de la liberté d’aller et venir » du président Mohamed Bazoum, de sa femme Haziza et de son fils Salem, détenus avec lui au palais présidentiel depuis le coup d’État, le 26 juillet.