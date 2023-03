Le Maroc inaugure sa 1ère usine de transformation de cannabis pour les industries alimentaires et médicales

La Coopérative Bio Cannat au Maroc a annoncé l’ouverture de la première usine de transformation de cannabis et d’extraction de matériaux destinés aux industries alimentaires et médicales. Cette nouvelle initiative vient répondre aux besoins croissants du marché pour les produits à base de cannabis et offrir une alternative légale à la culture illégale de cette plante.

Le Maroc a inauguré sa toute première usine de transformation de cannabis pour les industries alimentaires et médicales. Située dans la région de Bab Bard, dans la région de Chefchaouen (nord), cette usine est la première au Maroc à exploiter le cannabis à des fins industrielles et pharmaceutiques.

Elle a été construite en partenariat avec des membres de la coopérative ainsi que des partenaires publics et privés. La production de cannabidiol (CBD), de Cannabigérol (CBG) et de cannabinol (CBN) ainsi que d’autres substances dérivées du cannabis permettra d’alimenter plusieurs industries.

Selon la coopérative, ces substances ont de nombreux avantages scientifiquement prouvés pour soulager la douleur et aider à traiter de nombreuses pathologies. Des expérimentations agricoles seront menées avec des agriculteurs locaux pour fournir la matière première, une initiative qui pourrait avoir un impact positif sur l’économie locale.

En novembre 2022, le gouvernement marocain a déclaré avoir réduit de 80% la superficie cultivée avec du cannabis dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la culture illégale de cette plante. Le 3 juin 2022, le Maroc a annoncé un « plan d’action » pour l’exploitation médicale et industrielle du cannabis, suivi de l’adoption d’une loi visant à légaliser ses usages en juillet de la même année.

Malgré les critiques de ceux qui s’opposent à la légalisation de la culture du cannabis, cette nouvelle initiative de la Coopérative Bio Cannat offre une alternative légale pour répondre aux besoins du marché. Elle pourrait également contribuer à réduire la culture illégale de cette plante et à stimuler l’économie locale. La production de cannabis destiné aux industries alimentaires et médicales pourrait ainsi ouvrir de nouvelles perspectives pour le Maroc.