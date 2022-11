Le Mali et la Russie entérinent un nouvel accord de coopération

Le Mali et la Russie ont signé un nouvel accord de coopération qui prend en compte plusieurs domaine dont la Sécurité, la Gestion des risques et Catastrophes, la lutte contre les Stupéfiants et la formation du Personnel.

« Sur invitation du Ministre de l’Intérieur de la Fédération de Russie, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, a effectué une visite officielle à Moscou (Fédération de Russie) », a annoncé le ministère malien de la sécurité et de la protection civile.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Au cours de cette visite de travail, les deux Ministres ont procédé à la signature d’un Accord de Coopération entre les deux départements, portant, entre autres, sur la Sécurité, le Renseignement, la Gestion des risques et Catastrophes, la lutte contre les Stupéfiants et la formation du Personnel.

Les deux ministres ont aussi réaffirmé leur ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité entre le Mali et la Fédération de Russie.

Le Mali a renforcé son partenariat avec la Russie depuis l’avènement des autorités militaires au pouvoir. Moscou a déjà livré de nombreux équipements militaires à Bamako dans le cadre de leur coopération qui entre dans la lutte contre le terrorisme.