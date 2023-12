Le Kombucha: que faut-il savoir de cette pétillante et rafraîchissante boisson?

- Publicité-

Le kombucha est bien plus qu’une simple boisson fermentée pétillante et rafraîchissante. C’est un véritable élixir de vitalité, vanté depuis des siècles pour ses bienfaits sur la santé. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette boisson.

Le kombucha est produit par la fermentation du thé. Il gagne en popularité grâce à ses avantages pour la santé. Cette boisson est préparée en ajoutant un ferment naturel appelé « mère de kombucha » à une infusion de thé ou de rooibos sucré. Le mélange fermente pendant plusieurs jours, créant ainsi une boisson acidulée et effervescente. Cette délicieuse boisson est riche en probiotiques, antioxydants et autres nutriments bénéfiques pour la santé.

Le mot « kombucha », qui signifie « thé d’algues kombu » en japonais, est utilisé à la fois pour désigner la boisson finie et la mère de kombucha à l’origine de sa préparation.

L’origine exacte du kombucha reste un mystère, mais il est supposé avoir été créé en Asie il y a plusieurs siècles. Depuis lors, cette boisson est considérée par certains comme un « élixir de l’immortalité » et est largement consommée en Russie, en Europe de l’Est et dans le monde occidental.

Quel est le bon moment pour boire le Kombucha?

En ce qui concerne la consommation, il est recommandé de boire le kombucha avec modération. Un verre par jour est suffisant pour améliorer votre microbiote intestinal. Vous pouvez choisir de faire une cure de kombucha pendant un certain temps ou l’intégrer dans votre alimentation quotidienne. De plus, il est conseillé de le consommer après les repas pour améliorer la digestion et éviter les ballonnements.

Il est également important de veiller à ce que votre préparation de kombucha ne soit pas exposée à des fumées, à des produits ménagers ou à de l’encens, et qu’elle ne soit pas en contact avec du métal.