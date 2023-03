Le Japon et la Corée du Sud vont reprendre leur «navette diplomatique»

Les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud ont décidé de renforcer leur coopération en reprenant leurs visites diplomatiques réciproques. Cette décision a été annoncée par le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, après sa rencontre avec le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, à Tokyo.

La relation entre le Japon et la Corée du Sud a été tendue ces dernières années en raison de différends historiques, notamment en ce qui concerne le traitement des travailleurs forcés coréens pendant la période coloniale japonaise. Cette tension a eu un impact sur les échanges diplomatiques entre les deux pays, qui ont été suspendus depuis 2019.

Cependant, lors de la rencontre entre Fumio Kishida et Yoon Suk-yeol, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de surmonter ces différences et de renforcer leur coopération. Ils ont convenu de reprendre leur «navette diplomatique», qui consiste en des visites régulières des dirigeants dans l’autre pays.

Cette décision est un pas important vers une normalisation des relations entre le Japon et la Corée du Sud. Elle permettra de renforcer la confiance et de promouvoir une coopération plus étroite dans de nombreux domaines, tels que l’économie, la sécurité et la culture.

La reprise de la «navette diplomatique» entre le Japon et la Corée du Sud est un signal positif pour la région et pour le monde. Elle témoigne de la volonté des deux pays de surmonter leurs différends historiques et de travailler ensemble pour un avenir meilleur.