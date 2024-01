Le Cameroun lance sa 1ère campagne de vaccination systématique contre le paludisme

- Publicité-

Le Cameroun a lancé ce lundi 22 janvier, la première campagne mondiale de vaccination à grande échelle contre le paludisme. Les premières doses ont été administrées au Centre de santé intégré de Mfou (DS de Mfou et Soa) où Manga Azebaze et Biwole Faith.

Deux mois après avoir réceptionné quelques 300 000 doses du vaccin du groupe pharmaceutique britannique GSK, le Cameroun a entamé sa première campagne de vaccination. Le top a été donné lundi par les responsables du Programme Elargi de la Vaccination en présence des autorités politico-administratives.

Au cours de cette première campagne, l’injection est proposée gratuitement à tous les enfants de moins de six mois, simultanément avec les autres vaccins classiques. L’objectif est de réduire la morbidité et la mortalité causées par le Plasmodium falciparum.

« C’est un jour un peu historique. Jusqu’à maintenant on avait fait des introductions pilotes à petite échelle dans 3 pays – le Kenya, le Ghana et le Malawi – pour comprendre comment utiliser le vaccin. Là au Cameroun on passe directement à une introduction de routine », se réjouit Aurélia Nguyen, directrice des programmes de Gavi, l’Alliance du Vaccin.

Pour rappel, le paludisme est une maladie transmise à l’être humain par les piqûres de certains types de moustiques. Elle tue plus de 600 000 personnes chaque année, dont 95 % en Afrique, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).