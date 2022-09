« Le BR est un grand parti qui devait absorber l’UDBN; c’est une question de rapport de force », Janvier Yahouédéou

Le 17 Août 2022, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) de Claudine Prudencio s’est retiré de son accord politique avec le parti Bloc Républicain. Sur le terrain en vue des législatives de 2023, les responsables de l’UDBN ont expliqué aux militants les raisons de leur retrait. Des arguments qui contrastent bien avec la lecture de Janvier Yahouédéou et qui peuvent laisser croire que les deux partis politiques s’étaient mis ensemble sur du malentendu.

Sur quelle base le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) et le parti Bloc Républicain s’étaient mis ensemble dans un contrat politique ? Les dernières querelles entre les deux formations politiques qui entre temps avaient scellé un mariage prouvent qu’il y a des actes dolosifs quelque part.

Une chose reste certaine, les accords politiques scellés entre les deux formations politiques étaient conclus sur un malentendu. La preuve, sur le terrain, les responsables du Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) dans leur explication à leur militant parlent d’un partenariat politique entre les deux formations. Un partenariat qui ne fait pas disparaître l’UDBN.

« On a amorcé une mise ensemble et ils n’ont pas voulu. Ils se sont considérés en territoire conquis. Ils n’ont pas voulu des membres de l’UDBN. Les membres de l’UDBN ont dit terminé. On préfère rebrousser chemin« , a confié Claudine Prudencio aux militants UDBN.

Mais selon le Secrétaire National à l’information et Porte-parole du parti Bloc Républicain, Janvier Yahouédéou, le parti Bloc Républicain, lui est dans un projet d’absorption de l’union démocratique pour un Bénin nouveau. Le parti par son porte parole l’a encore clarifié suite aux déclarations de l’ex présidente de l’UDBN.

Dans une réaction, le parlementaire BR a clarifié la lanterne des responsables du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau qui s’embarquent dans un contrat politique dont ils semblent n’avoir pas analysé tous les contours.

« On ne voulait pas fusionner pour faire un nouveau parti politique. On était dans un processus d’avaler l’UDBN et on garde le nom Bloc républicain. On était en plein processus« , a clarifié Janvier Yahouédéhou pour sortir Claudine Prudencio de son illusion.

Le parti Bloc Républicain, selon le député Yahouédéou, « est un grand parti politique. Il devait pouvoir absorber l’Udbn car c’est une question de rapport de force », a précisé le parlementaire et porte parole du parti présidé par Abdoulaye Bio Tchané. Les choses sont désormais claires aussi bien pour l’opinion que pour les responsables du parti union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) qui savent désormais qu’en terme de négociation politique il faut éclaircir tous les termes du contrat et ne pas s’engager sur du flou.