LDC: le Real Madrid massacre Liverpool, Naples dompte Francfort

Les Huitièmes de finale aller de la Ligue des champions se poursuivaient ce mardi soir avec deux rencontres au programme. Dans le choc très attendu de ce jour, le Real Madrid est allé s’imposer (5-2) sur la pelouse de Liverpool. De son côté, le Napoli a également pris une option sur la qualification, après sa victoire (2-0) face à l’Eintrach Francfort.

Le spectacle était au rendez-vous ce mardi soir sur les pelouses européennes, à l’occasion de la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Très attendu depuis le tirage au sort, le choc entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield a tenu toutes ses promesses. Dans une rencontre de folie, avec un scénario renversant, ce sont les Madrilènes qui ont décroché la victoire sur le score de 5-2.

Le début de la partie était pourtant à l’avantage des Reds. Dès la 4è minute de jeu, Darwin Nunez ouvrait le score pour Liverpool, sur une passe décisive de Mohamed Salah, d’une talonnade inspirée (1-0). Dans la foulée, Thibaut Courtois se rendait coupable d’une erreur dans sa surface de réparation pour permettre à Salah de faire le break pour les siens (2-0, 14è). On pensait alors assister à une démonstration des Reds pour le reste de la partie, mais ces joueurs du Real Madrid ont une histoire particulière avec la C1 et ils l’ont encore prouvé.

Le Real surclasse les Reds en deuxième période

Vinicius Jr se chargeait de lancer la révolte des Merengues. Trouvé par Karim Benzema dans la surface adverse, au milieu de plusieurs joueurs de Liverpool, le brésilien décochait une frappe puissante à ras de terre qui terminait sa course dans le petit filet opposé (2-1, 21è). Quelques minutes plus tard, Vini égalisait pour les siens, suite à un dégagement manqué d’Alisson et contré par le prodige Auriverde (2-2, 36è). La pause survenait sur ce résultat nul.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid prenait rapidement l’avantage au tableau d’affichage. Luka Modric trouvait Eder Militao pour le but du 3-2 (47è). Et le spectacle n’était pas fini, puisque Karim Benzema participait également à la fête. Le Ballon d’Or en titre s’offrait un doublé (55è, 67è) pour valider le succès des siens. Grace à cette victoire, le Real Madrid prend une sérieuse option pour la qualification en quart de finale.

Naples s’offre Francfort

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Napoli a pris le meilleur sur l’Eintracht Francfort en Allemagne sur le score de 2-0. Dans une rencontre rythmée, les Italiens obtenaient un penalty à la 36è minute, mais Khvicha Kvaratshkhelia manquait sa tentative.

Un loupé sans conséquence, puisque, quelques minutes plus tard, Victoire Osimhen trouvait la faille (1-0, 40è). En seconde période, Giovanni Di Lorenzo scellait le succès des Napolitains. Grace à cette victoire, l’actuel leader de Série A se retrouve en ballotage très favorable avant la manche le retour.