Laurent Gbagbo: « je ne laisserai pas un certain souiller mon nom sans me battre »

Après avoir visité la commission locale de la CEI à Cocody Angré, le président Laurent Gbagbo a vivement réagi à sa radiation de la liste électorale. Il a fermement réfuté les accusations portées contre lui, les qualifiant de coup politique, et a exprimé sa détermination à défendre son nom et sa dignité.

Le président Laurent Gbagbo, qui a récemment effectué une visite à la commission locale de la CEI à Cocody Angré, a exprimé son mécontentement face à sa radiation de la liste électorale. Dans sa déclaration, le président Gbagbo a dénoncé le caractère politique de ce qui aurait dû être un procès équitable et a exprimé son étonnement quant à l’accusation qui a surgi peu de temps après son acquittement à la CPI. Il a affirmé que depuis son retour en Côte d’Ivoire, il n’a entrepris aucune action hostile envers qui que ce soit, et qu’il est résolu à ne pas s’engager dans des manœuvres politiques clandestines.

Le président Gbagbo a également souligné que son rôle, ainsi que celui des autres leaders politiques tels que les Présidents Bédié et Ouattara, devrait être de guider la Côte d’Ivoire vers une paix durable, en laissant aux générations futures un pays pacifique et prospère. Il a appelé à la retenue de tous et à un dialogue constructif pour préserver l’unité et la stabilité de la nation.

« Le moment des coups est passé »

» Je suis venu pour une réclamation. On n’a pas mis mon nom sur la liste électorale prétextant que j’ai été jugé pour braquage de la BCEAO. Je réfute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j’ai toujours travaillé pour que je n’aie aucune ombre dans mon casier judiciaire. (…)

Depuis je suis revenu, je n’ai encore fait aucun coup contre une personne. Pourtant nous les politiciens, les coups, on sait en faire, on sait en recevoir, mais on sait aussi en donner, mais j’ai décidé de ne pas en donner parce que le moment des coups est passé », a déclaré Laurent Gbagbo insistant qu’il ne laissera pas un certain souiller son nom sans me battre.

Pour rappel, saisie par le président Laurent Gbagbo début septembre 2020, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), qui siège à Arusha en Tanzanie, a ordonné à l’Etat ivoirien de « suspendre la mention de la condamnation pénale du casier judiciaire » et sa réintégration sur la liste électorale. La Cour Africaine a estimé que cette condamnation ne repose sur aucun fondement juridique.

Le PPA-CI en quête d’une solution pour Laurent Gbagbo

Par ailleurs, des cadres du PPA-CI se sont rendus chez le Premier ministre Patrick Achi pour discuter d’une solution politique à la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale. Ils ont exprimé leur préoccupation face à cette décision et ont engagé des discussions pour trouver une résolution équitable et pacifique à cette situation.