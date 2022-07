La Russie dit avoir conquis Lyssytchank et toute la région de Lougansk

Les forces russes ont annoncé ce dimanche, avoir conquis la ville stratégique de Lyssytchank et toute la région de Lougansk. Une nouvelle percée, après plusieurs jours d’intenses combats.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a affirmé dimanche que les forces du Kremlin contrôlaient toute la région de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, après avoir conquis la ville-clé de Lyssytchansk, au cœur d’intenses combats.

« Sergueï Choïgou a informé le commandant en chef des forces armées russes, Vladimir Vladimirovitch Poutine, de la libération de la république populaire de Lougansk », a indiqué un communiqué du ministère de la Défense cité par les agences de presse russes. Cette information n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Cependant, si la prise de Lyssytchansk n’est pas encore confirmée par Kiev, les messages du gouverneur local attestent de violents combats. « Les Russes sont en train de s’implanter dans un district de Lyssytchansk, la ville est en feu », avait-il déclaré dans la matinée.

« Les occupants ont probablement engagé toutes leurs forces [dans une bataille extrêmement] brutale » de destruction systématique des bâtiments administratifs, avait ajouté Serguiï Gaïdar. « Ils subissent des pertes importantes mais continuent obstinément d’avancer ».

Selon la presse française, la prise de Lyssytchansk, si elle venait à être confirmée par Kiev, permettrait à Moscou de progresser dans son plan de conquête de l’intégralité du Donbass, région industrielle de l’est de l’Ukraine largement russophone et en partie contrôlée par les séparatistes prorusses depuis 2014, et d’avancer vers les villes de Sloviansk et Kramatorsk, plus à l’ouest, où les habitants vivent déjà au rythme quotidien des sirènes d’alerte et des bombardements.

Dans la phraséologie du Kremlin, l’offensive en cours dans l’est de l’Ukraine vise à libérer des territoires considérés comme russes.