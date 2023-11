La Petite Nuit Enchantée: ce spectacle de Joël qui soutient les enfants démunis et malades

- Publicité-

L’humoriste ivoirien, Joël N’Godi, apporte son soutien aux enfants défavorisés et malades du cancer, des problèmes cardiaques et des brûlures graves à travers un spectacle humanitaire qu’il organise chaque année.

Joël est un artiste engagé, profondément touché par la situation de ces jeunes patients. En plus de faire rire son public avec ses blagues, Joël sait également comment apporter un soutien précieux à ceux qui en ont le plus besoin. Cette année, Joël N’Godi, connu sous le pseudonyme de Joël, a décidé de mettre son talent au service de leur cause, afin de leur apporter un sourire et un peu d’espoir dans leur lutte contre la maladie.

En effet, chaque année, Joël organise un spectacle de bienfaisance visant à collecter des fonds au profit des enfants démunis et malades. Intitulé « La petite nuit enchantée », cet événement caritatif se tiendra cette année le dimanche 26 novembre 2023 au Palais de la Culture Bernard B Dadié de Treichville à partir de 16h.

Pour cette nouvelle édition, la sixième, Joël promet un spectacle magique et enchanteur, où l’humour et la générosité se mêlent pour offrir une soirée inoubliable aux spectateurs.

Quid de la Petite Nuit Enchantée ?

La Petite Nuit Enchantée est bien plus qu’un simple divertissement, c’est un événement caritatif qui a pour objectif de collecter des fonds pour soutenir ces enfants qui ont besoin d’une aide précieuse. L’objectif de ce spectacle est double.

D’une part, les fonds serviront à acheter des médicaments et des cadeaux pour les enfants. « Nous faisons des dons à travers un prêtre à Man qui nous exprime les besoins de 500 enfants. À Abidjan, nous mettons l’accent sur 600 enfants pour leur offrir un peu de bonheur », a expliqué Joël.

D’autre part, une partie des recettes sera reversée au centre des grands brûlés du CHU de Cocody, au service d’Oncologie pédiatrique du CHU de Treichville, ainsi qu’aux enfants atteints de maladies cardiaques au service de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan.

La Petite Nuit Enchantée est une occasion unique de passer un moment agréable en famille tout en faisant une bonne action. En assistant à ce spectacle, le public participe activement à la collecte de fonds et contribue à améliorer la vie de ces enfants qui luttent contre la maladie au quotidien. Pour l’humoriste, ce sera une manière concrète d’exprimer sa solidarité et sa compassion envers les plus vulnérables.