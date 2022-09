« La junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes », le PM Malien

Dans son discours lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le premier ministre malien, le colonel Abdoulaye Maiga, n’a pas été tendre les autorités françaises. « Combien d’Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous sommes ? « , s’est interrogé le Colonel Abdoulaye MAIGA, Premier ministre par intérim, Chef du Gouvernement du Mali.

L’escalade verbale entre la France et le Mali est loin de se terminée. Dans son discours, lors de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies au siège de l’ONU à New York, aux États-Unis, le Colonel Abdoulaye MAIGA, Premier ministre par intérim, a encore remué le couteau dans la plaie déjà béante des relations entre les deux pays.

« Les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des lumières, se sont transformées en une junte au service de l’obscurantisme. » a déclaré le Premier ministre par intérim nommé le 21 août 2022. Avec la même verve que son prédécesseur, celui qui a été porte-parole du gouvernement a affirmé que « le monde se souviendra qu’après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, par la France qui a décidé unilatéralement de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d’autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. »

« Des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines »

« Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali », a déclaré sans ambages le remplaçant de Choguel Kokalla Maïga. Et de continuer « Enfin, obscurantisme de la junte française, qui a violé l’espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse, plus d’une cinquantaine de fois, en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. »

« Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n’avoir pas été reconnaissant, en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali, lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. A cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d’officielles maliennes et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l’ensemble des victimes de l’insécurité au Mali sans distinction de nationalité, donc, y compris les 59 français décédés.

Aussi, nous les invitons à ne pas s’arrêter en si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye décriée par toute l’Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d’Africains à la 1ère et la seconde guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique l’essor économique de beaucoup de pays. Combien d’Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous sommes ? »