La France interdit TikTok sur les téléphones des fonctionnaires d’Etat

La France interdit les « applications récréatives » dont TikTok sur les téléphones des fonctionnaires d’État. Elle rejoint une liste de plus en plus longue de pays bannissant le réseau social au sein de leur administration.

Le gouvernement français a interdit ce vendredi l’installation et l’utilisation d’applications « récréatives » telles que le réseau social chinois TikTok ou la plateforme américaine de streaming Netflix sur les téléphones professionnels des 2,5 millions d’agents de la fonction publique d’État.

Ces applications présentent des « risques en matière de cybersécurité et de protection des données des agents publics et de l’administration », a estimé l’entourage du ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini, qui emboîte le pas à plusieurs institutions et gouvernements occidentaux ayant déjà interdit ou limité l’utilisation de TikTok sur les appareils professionnels.

Le 1er mars 2023, l’Assemblée nationale avait mis en garde les députés sur les risques de certaines applications. Sans la nommer, c’est TikTok qui était surtout visée.

Dans la foulée, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, déclarait que la France réfléchissait à une interdiction de TikTok sur les téléphones de ses fonctionnaires. Il avait par ailleurs assuré qu’ « aucun téléphone professionnel de ministre n’était équipé de TikTok ». « Que ce soit le président de la République, la Première ministre ou les membres du gouvernement, nous disposons de téléphones professionnels qui, de toute façon, ne tolèrent pas l’installation de quelques applications, de type réseau social ».

L’interdiction de TikTok s’étend

Ces dernières semaines,de nombreux pays ont pris des mesures pour interdire TikTok des appareils de leurs employés : le Royaume-Uni, les États-Unis, la Commission européenne, le Canada et l’Inde.

la Commission européenne, a interdit TikTok à son personnel pour « protéger » l’institution. Le gouvernement du Canada a lui aussi évoqué « un niveau de risque inacceptable » pour la vie privée et la sécurité. TikTok fait déjà partie des applications chinoises interdites en Inde depuis 2020.