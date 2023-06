La Cédéao condamne les violences au Sénégal et appelle à la retenue

La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a exprimé sa condamnation des violences qui ont éclaté au Sénégal à la suite du verdict du procès de l’opposant Ousmane Sonko. La Cédéao appelle à la retenue et exhorte à la résolution pacifique des différends, tout en soulignant l’importance de préserver la réputation du pays en tant que bastion de paix et de stabilité.

La Cédéao a publié un communiqué le vendredi 2 juin 2023, exprimant sa profonde inquiétude face aux violences survenues au Sénégal à la suite du verdict rendu par le Tribunal de grande instance de Dakar dans l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr. L’organisation intergouvernementale ouest-africaine a fermement condamné les actes de violence perpétrés contre les forces de sécurité, les biens publics et les propriétés privées, tout en déplorant la perte de vies humaines.

La Cédéao a lancé un appel pressant à la retenue et à la résolution pacifique des différends. Elle a souligné son engagement à suivre de près l’évolution de la situation au Sénégal et a exhorté toutes les parties concernées à préserver la réputation du pays en tant que symbole de paix et de stabilité dans la région.

Les manifestations violentes ont éclaté à travers plusieurs quartiers de Dakar, la capitale sénégalaise, ainsi que dans d’autres villes du pays, à la suite de la condamnation d’Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Cette décision judiciaire pourrait empêcher Sonko de se présenter à l’élection présidentielle prévue l’année prochaine, conformément à la loi électorale du Sénégal.

Les tensions ont entraîné des affrontements violents, faisant neuf morts selon le ministre sénégalais de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome. Bien que les affrontements aient diminué en intensité, les tensions demeurent vives dans certaines zones de Dakar et du sud du pays.