Konnie Touré: son époux Mahama Abdoul Fatah annonce une bonne nouvelle aux ivoiriens

- Publicité-

Quelques semaines après son mariage très médiatisé avec la célèbre animatrice ivoirienne Konnie Touré, Mahama Abdoul Fatah Cho fait à nouveau parler de lui. Le taekwondoiste vient d’annoncer un ambitieux projet en faveur de la jeunesse de son pays d’origine.

Le taekwondoiste britannique d’origine ivoirienne, Mahama Abdoul Fatah Cho, est sous les feux des projecteurs depuis son mariage avec la célèbre animatrice Konnie Touré. Désormais présent en Côte d’ivoire, le jeune athlète de 33 ans souhaite même établir un lien plus étroit avec la population ivoirienne. Pour ce faire, Mahama Abdoul Fatah Cho envisage de construire un centre olympique en Côte d’Ivoire, pour le grand bonheur des jeunes.

C’est à travers donc un post sur ses réseaux sociaux que le taekwondoiste a annoncé la bonne nouvelle. « ALHAMDULILLAH. Le Centre Olympique à Dubaï continue de grandir avec les objectifs qui se réalisent peu de temps seulement après son ouverture. Je suis très fier et très content de voir un centre qui accompagne un programme qui change la vie de nos enfants et aussi celle des adultes. Avec la permission d’Allah, j’espère un jour réaliser un pareil centre dans le plus beau des pays, le mien, la Côte d’Ivoire » écrit-il.

- Publicité-

Fort de sa renommée et soutenu par son épouse, Konnie Touré, figure influente en Côte d’Ivoire, Mahama Abdoul Fatah Cho aspire à être régulièrement en contact avec les Ivoiriens à travers ce projet d’envergure. Son objectif est de contribuer activement au développement du pays, en particulier dans le domaine du sport.

Bien que les détails du projet n’aient pas encore été précisés, on peut aisément imaginer que le centre olympique offrira une multitude de disciplines sportives. Mahama Abdoul Fatah Cho reconnaît l’importance du sport pour la jeunesse, et son objectif est de créer des opportunités pour les jeunes talents ivoiriens dans différents domaines sportifs.

Articles similaires