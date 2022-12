Kim Kardashian: Kanye West condamné à lui verser plus de 125 millions de pension alimentaire

Plusieurs mois après leur divorce, Kim Kardashian et Kanye West, ont conclu un accord qui comprend la garde conjointe de leurs quatre enfants et le partage de leurs actifs immobiliers, ont annoncé les médias américains mercredi 30 novembre.

Initié depuis 2021, le divorce très médiatisé entre les deux célébrités Kim Kardashian et Kanye West vient de connaître son épilogue avec la signature de l’accord final de leur divorce. Bien qu’ils se sont entendus sur une garde conjointe des enfants, le rappeur devra payer une somme de 200 000 dollars américains ( 125 620 140,00 F CFA) par mois comme pension alimentaire pour les enfants, car ils passeront la plupart de leur temps avec leur mère, a rapporté le New York Post.

Les parents doivent se mettre d’accord sur l’école que les enfants fréquenteront et sur d’autres décisions impliquant une thérapie, des conseils ou des activités religieuses, a déclaré le Post, citant le document judiciaire.

Les enfants ne seront pas autorisés à se déplacer à plus de 100 km de la maison de Kardashian à Hidden Hills près de Los Angeles avant de terminer leurs études secondaires ou d’avoir 19 ans, a rapporté le Post. Chaque parent aura accès aux enfants lors de leurs anniversaires et autres occasions spéciales.

West a accepté de transférer une propriété de Hidden Hills à Kardashian, qui conservera également des propriétés à Malibu et Riverside, en Californie, et à Harrison, en Idaho, a indiqué le Post. Cependant, aucune des parties ne paiera les dettes de son ex, a rapporté Sky News. Ils partageront le coût de la sécurité privée, de la scolarité et de l’université de leurs enfants, a déclaré Sky.