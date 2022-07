Kiff No Beat: 05 choses que vous ignorez certainement du chanteur ivoirien Didi B

Le chanteur Didi B était l’invité du vendredi 1er juillet 2022 de l’émission Life Week-end. Une occasion choisie par Marie Paul Adjé pour révéler 05 choses que Didi B n’a jamais évoquées publiquement, le concernant.

1- C’était un très bon élève

Didi B était un très bon élève qui a commencé le rap en classe de première. Mais, naturellement, quand son père a su qu’il ne voulait pas continuer ses études, mais qu’il voulait rapper, il n’était pas d’accord.

En terminale, en pleine composition du BAC, Didi B écrit sur sa copie : « Je suis fatigué ».

« J’étais déjà fatigué de tout ça. C’était l’intercalaire. J’étais sur l’épreuve de math. Moi aussi, je m’en foutais des résultats », a-t-il révélé. Même le jour des résultats, alors qu’il était en plein concert, en voulant écrire « Je n’ai pas eu mon BAC « à son père, il envoi plutôt par mégarde « j’ai eu mon BAC ».

« Après, il a compris que j’étais concentré sur la musique. On a eu une discussion d’homme et il m’a laissé continuer », a-t-il indiqué.

2- Son prénom Diyilem

Son prénom Diyilem a tout son sens parce que sa mère qui était aussi chanteuse et chorégraphe a eu des contractions sur scène, le jour de sa naissance en plein concert. Etant dans un dilemme, elle ne savait pas si elle devait laisser le spectacle et partir donner naissance à son fils ou rester poursuivre le concert et supporter les contractions. C’est pour ça qu’elle a donné le prénom Diyilem à Didi B. « Le spectacle s’appelait, la veuve Diyilem ». Finalement elle n’a pas fini le concert. Elle s’est rendue à l’hôpital et Didi B est né.

3- Didi B ne dormait jamais chez lui

Didi B adorait dormir chez les gens, chaque membre du groupe Kiff No Beat, même chez le manager. Il ne dormait jamais chez lui. Il faisait même deux semaines. « Il n’avait pas la force de me chasser. Et puis, quand je viens, c’est moi qui ai les plans de carrière donc, ils sont obligés de m’accepter », dit-il.

4- Un crack des jeux vidéo

En matière de jeux vidéo, Didi B est imbattable. C’est d’ailleurs pourquoi, pour éviter qu’il soit toujours le gagnant, ses amis ont décidé de ne plus jouer avec lui.

5- Didi B se réveille la nuit pour enregistrer

Même jeudi, Didi B s’est réveillé en pleine nuit pour enregistrer un son dont il a eu l’inspiration pendant son sommeil. « Très souvent, tu as des musiques toutes tracées dans ton rêve comme des films. Donc, moi à mon réveil, je sais que c’est des pépites donc, j’enregistre direct en pleine nuit pour ne pas oublier », a-t-il reconnu en révélant qu’il le fait chaque soir.