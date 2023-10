Kiev note que les drones russes sont très protégés contre les armes de guerre électronique

La Russie utilise des drones hautement protégés contre les armes de guerre électronique exploités par l’Ukraine, a fait savoir le porte-parole du commandement de l’armée de l’air ukrainienne, Iouri Ignat.

Il a parlé des difficultés liées à la lutte contre les drones. « La cible elle-même n’est pas facile, elle est peu observable, de petite taille, c’est-à-dire que sa vitesse est faible. La faible vitesse est un problème pour la détecter à l’aide d’un chasseur ou d’autres systèmes », a indiqué le porte-parole, relayé par le média ukrainien Strana.

Selon lui, les drones et d’autres armes russes sont améliorés pour être mieux protégés contre la suppression, grâce à l’utilisation de matériaux composites. Même si l’aéronef perd la communication avec le satellite pendant un certain temps en raison du brouillage, il poursuit son vol et, lorsqu’il quitte la zone d’action des armes de guerre électronique, il la rétablit, a noté Iouri Ignat.