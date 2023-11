Kenya: le Parlement approuve le déploiement de 1.000 policiers en Haïti

- Publicité-

Le Parlement kényan a approuvé jeudi le déploiement d’un millier de policiers en Haïti, plongé dans le chaos et la violence des gangs, dans le cadre d’une mission soutenue par l’ONU, malgré les nombreuses critiques.

Les législateurs ont adopté jeudi le rapport des commissions mixtes recommandant à la Chambre d’approuver le déploiement. « Les commissions ayant examiné les obligations du Kenya envers les Nations Unies, son cadre juridique existant, les soumissions par le biais de la participation publique et les soumissions des parties prenantes, recommandent que le Parlement approuve le déploiement proposé du Service de police nationale à la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) pour Haïti en vertu des dispositions de la Constitution », a recommandé l’équipe conjointe.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a donné son feu vert début octobre à la mission dirigée par le Kenya pour aider la police haïtienne, débordée, à lutter contre la violence endémique des gangs. Mais l’implication du Kenya a été critiquée dans le pays et le gouvernement est actuellement empêché de déployer des policiers en Haïti en raison d’un recours en justice contre ses projets.

« Cette Chambre approuve le déploiement des officiers de la police nationale dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti », a déclaré la vice-présidente de la Chambre des représentants, Gladys Boss Shollei, aux législateurs ce jeudi. Le gouvernement a déclaré qu’il était prêt à fournir jusqu’à 1 000 personnes et a promis que les préparatifs de la mission se poursuivraient, malgré l’action en justice.

La Haute Cour de Nairobi examine une requête déposée par le politicien d’opposition Ekuru Aukot, qui a soutenu que la mission était inconstitutionnelle car elle n’était soutenue par aucune loi ni aucun traité. Haïti, la nation la plus pauvre de l’hémisphère occidental, est en proie à des troubles depuis des années, des bandes armées ayant pris le contrôle de certaines parties du pays et déchaînant une violence brutale, tandis que l’économie et le système de santé publique sont également en lambeaux.