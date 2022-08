Kenya: déclaré vaincu, Raila Odinga conteste les résultats de la présidentielle

Au lendemain de l’annonce de la victoire de William Ruto par la commission électorale, son rival Raila Odinga, a qualifié de “parodie” les élections et a promis faire usage de toutes les options légales pour rétablir la vérité des urnes.

Muet depuis l’annonce de la victoire de son rival, Raila Odinga, a pris la parole ce mardi. Dans une allocution à la nation, il a rejeté les résultats annoncés par la commission électorale dans la soirée du lundi 15 août 2022.

« Ce que nous avons vu hier (lundi) était une parodie et un mépris flagrant de la constitution du Kenya », a déclaré l’ancien premier ministre de 77 ans depuis la capitale Nairobi lors de sa première allocution depuis l’annonce des résultats. « Selon nous, il n’y a ni de gagnant, ni de vainqueur légalement et valablement déclaré, ni de président élu », appuie-t-il lors de son discours.

Le candidat de la coalition Azimio la Umoja (« Quête d’unité ») promet recourir à « toutes les options légales » possibles pour contester les résultats. « Nous poursuivrons toutes les options légales et constitutionnelles à notre disposition. Nous le ferons au regard des nombreuses failles dans les élections ».

Au Kenya, les résultats annoncés par la commission électorale sont agités par des divisions internes et attisent des manifestations parfois violentes et dispersées par la police. Selon les chiffres avancés par la commission lundi, le vice-président sortant William Ruto a cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% des voix, contre 6,94 millions, soit 48.85%, pour Raila Odinga.