Kanye West offre des sushis sur des femmes nµes devant sa fille North

Pour la célébration de son 46ème anniversaire, Kanye West a offert des femmes nues comme plateaux de service des sushis aux invités.

Kanye West ne cessera jamais de surprendre. Lors de son anniversaire le samedi 10 juin 2023, des sushis ont été dégustés sur des femmes dénudées servant de plateaux à la lueur de bougies.

Parmi les invités de cet étrange fête d’anniversaire se trouvent les chanteurs Chloe Bailey et Ty Dolla Sign. C’est étrange mais ils ont dégusté des sushis disposés sur les corps de mannequins nues, allongées sur des tables au son de titres diffusés par un DJ. Selon Le Figaro, la chanson Off the Grid, signée Kanye West a été jouée alors que le rappeur fredonnait une séquence filmée par sa fille North.

Pour son arrivée, sa fille North West, 9 ans est apparue main dans la main avec sa belle-mère Bianca Censori avec des traces rouges sur le visage, semblables à des blessures. D’après TMZ il s’agissait d’un maquillage expérimental dont la petite fille a le secret.

Connue comme une pratique japonaise, le nyotaimori, plus connu sous le nom de « corps sushi », consiste à manger des sashimis ou des sushis présentés sur le corps d’une femme nue. Ce sous-genre des jeux avec de la nourriture est souvent considéré comme étant une pratique typiquement japonaise attirant l’attention de nombre de médias internationaux.

Et ce qui les a encore choqués, c’est la présence de la fille de 9 ans du chanteur, West North à l’anniversaire. Cette dernière a fait son entrée accompagnée de la compagne de Kanye West, Bianca Censori, le visage faussement ensanglanté. Selon son ex-femme Kim Kardashian, « ses polémiques feront plus de torts à nos enfants que ma seule sextape ».

