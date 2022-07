Joseph Djogbénou : « j’ai souhaité reprendre l’engagement politique »

C’est officiel, Joseph Djogbénou reprend son manteau de politicien. Il a annoncé son retour dans le militantisme politique pour justifier sa démission de la Cour constitutionnelle. « J’ai souhaité reprendre l’engagement politique là où je l’avais laissé », a-t-il déclaré.

Au lendemain de sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou a pris la parole en conférence de presse, ce mercredi, à Cotonou. L’enseignant de droit et avocat a déclaré vouloir « reprendre l’engagement politique » au sein de son parti l’Union Progressiste. Un « choix difficile » mais « dans l’intérêt de la nation », a confié l’ancien président de la Cour constitutionnelle.

Pour l’ancien président de la Cour constitutionnelle, le plus important dans « la vie, ce sont les objectifs » et ceux qu’ils poursuivaient au sein de la haute juridiction sont atteints, c’est pourquoi il vise désormais le chantier de la politique. « Il est nécessaire, alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, de renouveler l’engagement politique », a déclaré Joseph Djogbénou.

«Je suis candidat à tout ce que mon parti me demandera de faire»

Désormais ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou veut retrouver sa famille politique. Il retourne à l’Union Progressiste dont il était membre à travers son ex-parti Alternative Citoyenne.

« Il est nécessaire de retrouver sa famille politique et la mienne, c’est l’Union Progressiste. Je souhaite que l’Union Progressiste accepte mon retour et je suis déterminé à accomplir les missions que ce parti voudra me confier », a déclaré Joseph Djogbénou.

» Le renoncement à l’action politique auquel j’ai dû me soumettre m’a permis de comprendre que le travail véritable est sur le chantier. Qu’il est nécessaire alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour Constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés. Il est nécessaire de redevenir un simple ouvrier au près du chantier politique. Il est nécessaire de renouveler l’engagement politique. Il est nécessaire de retrouver sa famille politique. Et la mienne c’est l’Union Progressiste », a t-il martelé.