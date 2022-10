Jonathan Morrison à couteaux tirés avec son père : l’ex-copain de Maria Mobil fait de touchantes confidences

S’il faut citer le nom de Jonathan Morrison, ce sera, forcément, au sujet du Championnat africain de Maracana, dénommé CAM Tchin-Tchin, du nom de ce fameux tournoi de football « petit poteau », qui a connu un franc succès. D’un autre côté, ce sera impossible d’occulter la relation que l’ex-compagnon de Maria Mobil entretient avec son père. Quelques jours, après la clôture de cet événement sportif, le jeune entrepreneur ivoirien est revenu sur le conflit, qui l’oppose à son géniteur.

Le nom de Jonathan Morrison vient d’entrer dans l’histoire de la Côte d’Ivoire, et le concerné a matière à s’en réjouir. Et, pour cause, le jeune entrepreneur ivoirien a initié, organisé et réussi un gros pari, celui du Championnat africain de Maracana.

Au-delà de l’exploit du CAM Tchin-Tchin, la vie de Jonathan Morrison est, également, rythmée par ses déboires amoureux et familiaux, notamment, ses problèmes avec son père.

« On n’a pas de rapports »

Au détour d’un récent passage sur Life TV, en effet, l’ex-footballeur est revenu sur le sujet.

Selon Jonathan Morrison, les lignes n’ont pas bougé, quant à sa relation avec son père. « On n’a pas de rapports, aujourd’hui. Il y avait, déjà, des frictions entre nous, qui étaient animées par mon ex, Maria Mobil. Lui, il voulait de la relation ; mais, moi, je ne voulais plus ; donc, c’est par lui qu’elle passait pour me convaincre, et comme j’insistais sur ma position, un jour, j’étais au volant, et je tombe sur le message qu’il a écrit sur les réseaux. », a-t-il révélé.



Parlant de son ex-compagne, Maria Mobil, le jeune homme a dit qu’elle n’était pas au courant de son fameux projet, le CAM Tchin-Tchin, précisant que c’est elle, qui a poussé son père à commettre l’irréparable. « En réalité, elle ne savait rien de tout ce que je préparais, tous mes projets, elle n’avait aucune idée là-dessus. Quand j’ai commencé à parler de ça, elle a commencé à convaincre mon père que c’est du mensonge, et que ça n’allait pas avoir lieu. Elle l’a convaincu, c’est comme cela qu’il a décidé de sauver sa peau, en disant de ne pas associer son image à la mienne. (…) », a-t-il ajouté.

Ayant pris corps, le mardi 13 juillet 2022, au centre sportif ivoiro-coréen, à Abidjan, le CAM Tchin-Tchin a fermé boutique, le dimanche 25 septembre 2022, au Palais des Sports de Treichville.